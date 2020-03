Intervenção rápida da agência europeia Frontex arrancou na fronteira greco-turca Cem membros da agência europeia de controlo de fronteiras (Frontex) iniciaram hoje as operações de vigilância na fronteira terrestre greco-turca, no nordeste da Grécia, no âmbito da ajuda solicitada por Atenas para conter o fluxo migratório procedente da Turquia. internacional Lusa internacional/intervencao-rapida-da-agencia-europeia_5e6bc06f23994a197a1eb699





"Os agentes da Frontex chegaram na quinta-feira em Kastanies (posto fronteiriço grego) e começaram hoje as patrulhas" junto à vedação que separa a Grécia e a Turquia e "nas estradas da região", indicou à agência France-Presse (AFP) uma fonte governamental local, numa referência a este grupo de elementos que integram a operação de intervenção rápida da agência europeia que irá durar pelo menos dois meses.

A Grécia pediu na semana passada a ajuda à União Europeia (UE) para impedir que os milhares de migrantes que convergiram nos últimos dias para a zona de Kastanies entrassem no território grego.

Milhares de migrantes convergiram para a fronteira terrestre greco-turca, quando Ancara anunciou, em 28 de fevereiro, que ia 'abrir as portas' a todos os requerentes de asilo que desejassem chegar à Europa.

A decisão turca foi encarada como uma forma de pressionar a Europa, bem como os aliados na NATO, para assegurar um apoio ocidental ativo aos planos de Ancara no noroeste da Síria, região que tem sido cenário de intensos confrontos nos últimos meses.

Estes elementos adicionais da agência europeia da guarda de fronteiras e costeira (Frontex) chegaram "apenas uma semana depois das autoridades gregas terem pedido mais agentes e equipamentos", declarou o diretor-executivo da Frontex, Fabrice Leggeri, realçando que esta ajuda é para proteger as fronteiras gregas que "também são fronteiras externas europeias comuns".

Fabrice Leggeri falava na quinta-feira, à chegada da localidade de Orestiada, perto do posto fronteiriço de Kastanies.

"A presença de 100 agentes de toda a Europa (22 países) mostra que a proteção de um setor da Europa da liberdade, da segurança e da justiça é uma responsabilidade de todos os Estados-membros e da Frontex", sublinhou Fabrice Leggeri, citado num comunicado divulgado pela agência europeia.

Os Estados-membros da UE também se comprometeram em fornecer à Grécia "mais equipamentos técnicos, incluindo navios, um avião de vigilância marítima, bem como meios (equipados com dispositivos de visão noturna) com luzes térmicas" para uma intervenção rápida nas fronteiras marítimas no mar Egeu, segundo a mesma nota informativa.

Desde a grande crise migratória de 2015, a Frontex está presente em cinco ilhas no norte do mar Egeu (Lesbos, Ios, Kos, Leros e Samos), próximas da Turquia e uma das principais portas de entrada para a Europa, onde ficam vários campos de processamento e de acolhimento de refugiados, conhecidos como 'hotspots'.

Atualmente estão presentes no mar Egeu cerca de 500 agentes da Frontex com 11 embarcações, bem como dois aviões que reforçaram o dispositivo na semana passada.

