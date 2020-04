Instituição canadiana ajuda portugueses no Canadá através do telefone Apesar de ter as portas fechadas devido à pandemia covid-19, o Centro Abrigo no Canadá, continua por telefone e por e-mail a informar os seus utentes, a maioria portugueses, direcionando-os para "serviços e mecanismos existentes no país". internacional Lusa internacional/instituicao-canadiana-ajuda-portugueses-no_5e899ac8dcab6f199a389b8d





"Como instituição sem fins lucrativos estamos a ajudar as pessoas com informações relacionadas em serviços como reformas, benefícios de saúde e financeiros. Não estamos a atender utentes diretamente nas nossas instalações, estamos a fazê-lo de casa por telefone e por e-mail", afirmou Cidália Pereira, coordenadora dos serviços de aconselhamento.

No dia 22 de março, o 'premier' do Ontário, Doug Ford, declarou o estado de emergência na província, fechando muitos dos negócios e instituições não essenciais.

Há 45 anos no Canadá, natural de Caldas da Rainha, a assistente social revelou que o Centro Abrigo está a receber cerca de 100 telefonemas diários de utentes que têm dúvidas a questões relacionadas com o "subsidio de desemprego" e se são "elegíveis para o fundo de resposta de emergência".

Mais de duas em cada cinco famílias canadianas (44%) já perderam o trabalho devido ao novo coranavírus, segundo uma sondagem do instituto Angus Reid.

Os psicólogos e profissionais da instituição também estão a prestar assistência aos utentes "pela ansiedade, medo e sustos que sentem, ao lidaram com toda esta situação".

"As pessoas que estão em alto risco e com problemas de saúde, ou os idosos, que estão em casa com receio de ir à rua, com receio de comprar comida, têm dúvidas quanto ao acesso ao sistema de saúde, ao seu médico de família, ou ao hospital", explicou Cidália Pereira.

A instituição não presta serviços domiciliários, mas "orienta" os seus utentes para serviços comunitários e organizações governamentais que facultam estes serviços.

O Centro Abrigo, em Toronto, está em atividade há 30 anos. É uma instituição sem fins lucrativos e tem como objetivo a integração dos recém-chegados ao Canadá, consciencializando a comunidade dos problemas de cariz social, nomeadamente os jovens, idosos e vítimas de violência doméstica.

Em 2019 prestou o serviço a 6.847 utentes, dos quais 80% falavam português.

Com quase 14 mil infetados, o Canadá tem 228 mortos confirmados até sábado à noite.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 63 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 220 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 627 mil infetados e mais de 46 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.362 óbitos em 124.632 casos confirmados até sábado.

