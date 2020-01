Incêndio obriga ao encerramento do aeroporto de Camberra Um incêndio de grandes proporções obrigou hoje ao encerramento temporário do aeroporto da capital australiana, Camberra, com o aumento das temperaturas a contribuir para novos focos de incêndio em Nova Gales do Sul. internacional Lusa internacional/incendio-obriga-ao-encerramento-do-aeroporto-_5e298bf0c935e5129395158d





Os serviços de emergência do Território da Capital Australiana (ACT) mantêm o incêndio ao nível de "emergência", com a situação a ser preocupante na localidade de Beard, onde alguns residentes foram informados de que é demasiado tarde para sair, devido às condições nas estradas.

Os voos do aeroporto de Camberra estão fortemente condicionados pelo muito fumo que se sente na região da capital.

Em Queenbeyan, localidade nos arredores de Camberra, foi já estabelecido um centro temporário de acolhimento, com muitos habitantes a sair de casa e a refugiarem-se na zona.

Em Nova Gales do Sul as autoridades confirmaram que cinco fogos dos 85 ainda ativos no estado, estão no nível de "emergência", com pelo menos dois grandes fogos, no sudeste, a aproximarem-se e a estarem já praticamente unidos.

Os serviços de bombeiros temem ainda que as condições climatéricas possam levar a reacendimentos e ao agravamento das condições dos fogos.

As condições dos incêndios agravaram-se depois de alguma melhoria provocada por chuvas intensas em vários locais afetados desde o início do ano.

No caso de Camberra, a capital -- que ainda não tinha tido incêndios desde o final do ano -- sofreu esta semana uma intensa tempestade de granizo que causou milhões de euros de prejuízo, com danos a dezenas de milhares de carros.

Os fogos na Austrália causaram já 29 mortos e destruíram uma área maior do que a de Portugal.

