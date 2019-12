Guineenses escolhem hoje próximo Presidente do país Mais de 760.000 guineenses são hoje chamados a escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau, terminando o ciclo eleitoral que teve início em março, com as eleições legislativas. internacional Lusa internacional/guineenses-escolhem-hoje-proximo-presidente_5e08961fb467e01be6f9c40d





Os eleitores vão escolher entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrático (Madem-G15), que passaram à segunda volta das presidenciais, depois de uma primeira ronda realizada a 24 de novembro.

As urnas vão estar abertas, em todo o território nacional, entre as 07:00 locais (mesma hora em Lisboa) e as 17:00.