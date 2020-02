Guia Supremo acusa imprensa estrangeira de desencorajar eleitores O Guia Supremo do Irão, 'ayatollah' Ali Khamenei, acusou hoje a imprensa estrangeira de ter lançado uma "campanha de propanga" maciça para desencorajar os iranianos de votarem nas legislativas de sexta-feira. internacional Lusa internacional/guia-supremo-acusa-imprensa-estrangeira-de_5e5248413555ec127149d434





"A propaganda começou há alguns meses e intensificou-se com a aproximação das eleições e nos dois últimos dias [antes do escrutínio] com o pretexto de uma doença e de um vírus", declarou Khamenei, na sua página oficial na internet.

No sábado, a Comissão Eleitoral iraniana não indicou qual tinha sido a taxa de participação.

Mais de 57 milhões de eleitores estavam inscritos para escolherem 290 deputados, cinco dos quais representam as minorias confessionais -- zoroastras (um), judeus (um), cristãos sírios e caldeus (um) e cristãos arménios (dois) -, de entre os mais de sete mil candidatos que vão a votos.

Os eleitores votam também para preencher sete lugares da Assembleia de Peritos em cinco províncias do país: Teerão, Qom, Khorasan Norte, Khorasan Razavi e Fars.

