Governo timorense vai pedir ao Presidente declaração estado de emergência O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Presidente que declare o estado de emergência devido ao risco da Covid-19, disse à Lusa fonte do executivo. internacional Lusa internacional/governo-timorense-vai-pedir-ao-presidente_5e6f21202af29a198bb062d0





Na reunião extraordinárida do Conselho de Ministros timorense foram debatidas várias possíveis medidas, incluindo o encerramento quase total das fronteiras aéreas e terrestres do país, não tendo sido aprovada nenhuma, acrescentou a mesma fonte.

Essas medidas só poderão ser tomadas com o estado de emergência declarado.

Uma carta com esse pedido deverá ser enviada em breve para a Presidência da República timorense, explicou a fonte.

Na reunião foi aprovada a tolerância de ponto aos funcionários públicos em Díli, nos próximos dois dias, para que possam responder ao impacto das cheias de sexta-feira, que afetaram pelo menos 6.700 pessoas, de acordo com a Proteção Civil timorense.

Essa tolerância abrange apenas a região de Díli e exclui funcionários essenciais de vários serviços.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

