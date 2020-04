Governo moçambicano vai usar saldo de mais-valias para financiar défice O Governo moçambicano vai usar um saldo de 190,8 milhões de euros de mais-valias que obteve em 2019 para aliviar "pressões fiscais", agravadas pelo impacto da pandemia da covid-19, anunciou hoje o ministro da Economia e Finanças. internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-vai-usar-saldo-de-mais_5e909616c5d48e319577f3d8





"Vamos tirar os 14 biliões [mil milhões] de meticais [190,8 milhões de euros] para fazer face a pressões fiscais", afirmou o ministro Adriano Maleiane, falando hoje perante deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da República (AR), numa audição sobre as propostas do Orçamento de Estado (OE) e Plano Económico e Social (PES) para 2020,

Esse valor é parte de um montante de 880 milhões de dólares (803,9 milhões de euros) que o executivo moçambicano arrecadou no final de 2019 com a venda das participações que a Anadarko detinha nos blocos de gás natural da Área 1 da bacia do Rovuma, Norte de Moçambique, à Occidental, que depois alienou essa parcela à francesa Total.