Governo moçambicano eleva duas vilas à categoria de cidade no Norte e Centro do país O Governo moçambicano elevou à categoria de cidade as vilas de Moatize e Vilanculos, no centro e norte do país, devido ao desenvolvimento socioeconómico nos locais, anunciou hoje o porta-voz do executivo.





"Há requisitos legais para elevação à categoria de cidade, que atendem a número de habitantes e ao grau de desenvolvimento económico", explicou Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros em Maputo.

De acordo com o porta-voz do Governo, a vila de Moatize, na província de Tete, centro do país, conta com mais de 64 mil habitantes e mais de metade é descrita como "economicamente ativa".