Festival solidário em Espanha juntou cerca de 665.000 euros

A Liga espanhola de futebol anunciou hoje ter conseguido mais de 665.000 euros para aquisição de material e equipamento médico para combate à pandemia da covid-19, no festival solidário via internet, realizado no sábado.

