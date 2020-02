Ex-Presidente da Bolívia candidato ao Senado nas eleições de 03 de maio O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales, exilado na Argentina há vários meses, é candidato a um lugar no Senado, nas eleições legislativas de 03 de maio, anunciou na segunda-feira o tribunal supremo eleitoral. internacional Lusa internacional/ex-presidente-da-bolivia-candidato-ao-senado-_5e38f8add617441277aac5d0





Morales, que deixou o poder em 10 de novembro passado, integra a lista oficial do Movimento para o Socialismo (MAS).

A lista apresenta oito candidatos ao Senado, quatro titulares e quatro suplementares, para a região de Cochabamba, no sul do país, de acordo com as informações publicadas na página eletrónica do tribunal eleitoral.

Com esta candidatura, Morales fica impedido de se candidatar a um novo mandato presidencial, no escrutínio previsto para se realizar no mesmo dia.

O antigo ministro da Economia e Finanças Públicas boliviano Luis Arce, de 56 anos, foi escolhido, em 19 de janeiro, como candidato presidencial do MAS, partido dirigido por Evo Morales, para se apresentar nas eleições de 03 de maio.

Primeiro Presidente indígena da Bolívia, Morales, de 60 anos, esteve no poder quase 14 anos. Foi declarado vencedor para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de outubro, escrutínio que ficou marcado por denúncias de fraude por parte da oposição boliviana.

Acabou por renunciar ao cargo a 10 de novembro, após três semanas de protestos contra a reeleição de Morales, liderados pela oposição e depois de ter perdido o apoio do exército e da polícia.

