Eurodeputados debatem hoje branqueamento de capitais na UE após revelações As revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, no âmbito do 'Luanda Leaks', vão hoje estar em debate no Parlamento Europeu numa discussão sobre branqueamento de capitais na União Europeia (UE).





O debate realiza-se ao final do dia, na cidade francesa de Estrasburgo, no âmbito da sessão plenária da assembleia europeia, que decorre até quinta-feira.

À semelhança do que acontece normalmente nos debates realizados em plenário, este contará com declarações iniciais do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, que ainda não se pronunciaram sobre os 'Luanda Leaks'.