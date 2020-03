"Estamos assustados" mas a postos, diz bastonário dos Médicos de Moçambique O bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique disse hoje que a classe está assustada com o novo coronavírus, mas que não deixará de cumprir a sua missão. internacional Lusa internacional/estamos-assustados-mas-a-postos-diz_5e7f836bfed2021973b2789b





"À semelhança do que acontece com todos, estamos assustados, mas não quer dizer que abdiquemos da posição de médicos. Vamos continuar a trabalhar, a estar na linha de frente", referiu Gilberto Manhiça, prometendo "profissionalismo, zelo, dedicação e ética".

O dirigente falava hoje durante a conferência de imprensa diária do Ministério da Saúde sobre a pandemia de covid-19, a propósito da celebração do Dia do Médico moçambicano.