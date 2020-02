Espanha confirma segundo caso de infeção por coronavírus

Espanha confirmou hoje o segundo caso de infeção com o novo coronavírus no país, com as autoridades espanholas a indicarem que se trata de um cidadão britânico hospitalizado em Palma de Maiorca.

internacional

Lusa

internacional/espanha-confirma-segundo-caso-de-infecao-por-_5e40058640d8a912bc60d238