Erdogan ameaça encerrar "se necessário" duas bases militares estratégicas para os EUA O Presidente turco, Receb Tayyip Erdogan, ameaçou hoje encerrar, "se necessário", duas bases militares estratégicas para os Estados Unidos na Turquia, na sequência das crescentes tensões entre Ancara e Washington.





"Se necessário, poderemos encerrar Incirlik e Kürecik", o nome das duas bases, afirmou Erdogan, numa entrevista ao canal de televisão pró-governamental A Haber.

O encerramento das bases é sistematicamente mencionado na Turquia em cada pico de tensões diplomáticas entre Ancara e Washington.

Situado no sul da Turquia, a base aérea de Incirlik é utilizada pela aviação americana no âmbito da luta contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria. A base de Kürecik, no sudeste do país, abriga uma importante estação de radar da NATO.

Na semana passada, o chefe da diplomacia turca já tinha evocado o estatuto das duas instalações, apontando que o seu fecho poderia ser "colocado sobre a mesa" numa reação a eventuais sanções americanas contra a Turquia.

Com efeito, a Turquia está exposta a medidas sancionatórias de Washington por ter comprado sistemas de defesa russo S-400, apesar dos avisos dos Estados Unidos.

Além desta questão, as relações entre a Turquia e os Estados Unidos, aliados da NATO, deterioram-se nos últimos meses devido à ofensiva lançada por Ancara na Síria contra uma milícia curda apoiada por Washington.

