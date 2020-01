Dezenas de milhares de pessoas voltaram a sair às ruas da Guiné-Conacri contra Presidente

Dezenas de milhares de pessoas saíram hoje às ruas de várias cidades da Guiné-Conacri nos mais recentes protestos contra o Governo do Presidente do país, Alpha Condé, e contra a possibilidade do seu terceiro mandato.

