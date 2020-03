Descida de 10 dólares no petróleo vale 1 a 2% do PIB de Angola - Fitch A agência de notação financeira Fitch Ratings considerou hoje que a descida dos preços do petróleo devido aos receios com o surto de Covid-19 é o principal risco para as economias africanas exportadoras, como Angola. internacional Lusa internacional/descida-de-10-dolares-no-petroleo-vale-1-a-2-_5e68d56999a1bc1980022a0f





"Encaramos o colapso nos preços do petróleo e de outras matérias-primas como o principal canal para as dificuldades económicas resultantes do surto de coronavírus para os países da África e do Médio Oriente", lê-se numa nota sobre o impacto do surto no continente africano.

"Para os grandes produtores da África subsaariana, como Angola e o Gabão, uma descida de 10 dólares no petróleo tem um impacto nas receitas equivalente a 1 a 2% do PIB", alertam os analistas.