Conselho Supremo iraniano promete vingança "no lugar e hora certos"

A mais alta instância de segurança do Irão prometeu hoje vingar "no lugar e na hora certos" a morte do general iraniano Qassem Soleimani, vítima de uma ataque norte-americano em Bagdade.

Lusa

