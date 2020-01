Confirmado o primeiro caso de infeção pelo coronavírus nos Estados Unidos

Um doente no Estado de Washington foi diagnosticado com o novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais, no primeiro caso confirmado nos Estados Unidos desta doença que já provocou seis mortos na China e graves pneumonias.

