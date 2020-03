Conferência Episcopal timorense faz várias recomendações à população A Conferência Episcopal Timorense recomendou hoje à população que não use água benta nas portas da igreja, a receberem a comunhão nas mãos e a evitarem as missas, se estiverem doentes, como prevenção para o novo coronavírus. internacional Lusa internacional/conferencia-episcopal-timorense-faz-varias_5e6cc8e48ca77d196797c7c9





As recomendações, detalhadas num comunicado pastoral, incluem igualmente evitar beijar as estátuas de santos ou as mãos dos padres, em bênção, não cumprimentar as pessoas, inclusive na tradicional saudação da paz, na eucaristia.

"A igreja aconselha a todos que esteja doentes, que se sintam fracos, para que não venham à missa e rezem em casa", recomendou ainda.

As recomendações deliberadas hoje numa reunião da CET, estão assinadas pelo arcebispo de Díli Virgílio do Carmo da Silva, pelo bispo de Maliana e presidente da CET, Norberto do Amaral e pelo bispo de Baucau, Basílio do Nascimento.

No comunicado, a Conferência Episcopal deixa um conjunto de recomendações tanto às congregações como à população sobre as medidas preventivas a tomar para responder aos riscos associados ao surto de Covid-19, recordando que as celebrações religiosas são locais onde se congregam muitas pessoas.

Notando o perigo do novo coronavírus e o seu impacto a nível mundial, a igreja timorense considerou essencial tomar medidas preventivas para evitar o contágio.

"Apesar de Timor-Leste não ter casos confirmados, pedimos a toda a população que atue com calma e para fazer melhor prevenção para evitar esta doença", notou, detalhando ainda várias recomendações que têm sido dadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Lavar bem as mãos, reforçar a higiene, tapar a boca quando se tosse ou espirra, evitar contactos com outras pessoas e com animais.

