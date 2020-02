Comité Olímpico italiano defende cancelamento de provas no norte do país O presidente do Comité Olímpico de Itália (CONI), Giovanni Malagó, defendeu hoje o cancelamento dos eventos previstos nas zonas italianas afetadas pelo surto do coronavírus, que provocou dois mortos no norte do país. internacional Lusa internacional/comite-olimpico-italiano-defende-cancelamento_5e512b5eab112512a5b4f2fa





"Se há competições de qualquer nível nas zonas onde houve estes casos, não pode haver desporto. É muito simples", afirmou Malagó, aludindo às regiões da Lombardia e do Veneto, onde, além das duas mortes, foram diagnosticados 28 casos de infeção pelo Covid-19.

Um homem e uma mulher morreram nas últimas horas devido ao coronavírus e foram registados 26 casos na Lombardia e dois no Veneto. Além destes, três outras pessoas estão internadas há várias semanas num hospital de Roma.

Nestas duas regiões vários jogos de futebol dos escalões secundários e de formação foram adiados.

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou mais de 2.345 mortos e infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

JP // JNM

Lusa/Fim