Cinco sauditas condenados à morte pelo assassínio do jornalista Khashoggi

Cinco sauditas foram condenados à morte pelo assassínio do jornalista Jamal Khashoggi em outubro do ano passado, no consulado saudita em Istambul, anunciou hoje a procurador-geral da Arábia Saudita.

Lusa

