CEDEAO diz que votação decorreu num ambiente "geralmente pacífico" A missão de observação eleitoral da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) considerou hoje que as eleições presidenciais da Guiné-Bissau decorreram de forma pacífica e espera que o processo seja concluído de forma justa e transparente. internacional Lusa internacional/cedeao-diz-que-votacao-decorreu-num-ambiente-_5e0b391a9419111c2a6c83ca





Numa declaração lida aos jornalistas por Sumeylu Maiga, antigo primeiro-ministro do Mali e chefe da missão de observadores da CEDEAO, a organização pediu à Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau para tomar as medidas necessárias para finalizar o processo "com justiça e transparência", para que os resultados possam ser anunciados.

A CNE prometeu anunciar os resultados provisórios da votação na quarta-feira e a missão de observação eleitoral da CEDEAO exorta-a a acelerar a contagem dos votos, para que os resultados sejam proclamados.