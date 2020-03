Cabo Verde fechado a voos de 26 países a partir de quinta-feira Cabo Verde proíbe a partir de quinta-feira as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil, devido à pandemia de Covid-19, segundo resolução do Conselho de Ministros publicada esta noite em Boletim Oficial. internacional Lusa internacional/cabo-verde-fechado-a-voos-de-26-paises-a_5e71447699a1bc1980055e55





De acordo com a resolução, a decisão de interdição de voos será válida pelo menos até 09 de abril e é justificada face à situação de pandemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus em vários países da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários países africanos, face ao "intenso fluxo de ligações aéreas" a Cabo Verde.

A resolução, cujo teor já tinha sido parcialmente antecipado durante a manhã pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, determina que a partir das 00:00 do dia 19 de março e até 09 de abril de 2020 ficam interditas as ligações aéreas de Cabo Verde com os países assinalados com a pandemia de Covid-19, numa lista com Estados da Europa (21), África (3) e da América (2).

