Cabo Verde disponível para dar todas as informações às autoridades angolanas - ministro O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, disse hoje que o país está disponível para dar todas as informações às autoridades angolanas no âmbito das investigações à empresária Isabel dos Santos. internacional Lusa internacional/cabo-verde-disponivel-para-dar-todas-as_5e29f6f1ee210512b2c3dc80





"Vamos continuar a acompanhar esta situação com toda a tranquilidade. Cabo Verde é um Estado de direito democrático, funciona no respeito pelas leis, estaremos disponíveis para dar toda as informações às autoridades angolanas que estão a fazer investigação", garantiu o ministro, em conferência de imprensa na cidade da Praia, para falar sobre as decisões do Conselho de Ministros.

Luís Filipe Tavares afirmou aos jornalistas que Cabo Verde é um Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e um amigo de Angola, e assim vai continuar a ser.