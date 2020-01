Autoridades australianas lutam para resgatar milhares de pessoas cercadas pelos incêndios

As autoridades australianas lançaram hoje uma operação de larga escala para resgatar milhares de pessoas que passaram a noite de Ano Novo cercadas pelos incêndios no sudeste do país.

internacional

Lusa

internacional/autoridades-australianas-lutam-para-resgatar-_5e0c1b3f7d80d11be4b4f398