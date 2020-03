Austrália pode apoiar Timor-Leste a criar centro de isolamento -- ministro A Austrália pode apoiar Timor-Leste na criação de um centro de isolamento temporário, como uma das medidas se a pandemia de Covid-19 chegar ao território, disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense. internacional Lusa internacional/australia-pode-apoiar-timor-leste-a-criar_5e6b76fc1a16c91991b3d5b7





"Estamos a trabalhar com a Austrália para estabelecer um centro de isolamento para os afetados pelo Covid-19, caso seja necessário", disse Dionísio Babo.

"As coisas ainda estão a ser preparadas e discutidas e o Governo está a identificar um local que seja adequado, longe da população e calmo, sem perturbações. Quando tiver identificado poderemos avançar", explicou.

Babo disse que esse é um dos apoios que a comunidade internacional tem vindo a dar a Timor-Leste, com assistência de países como a Austrália, Nova Zelândia e China.

"Estamos a falar com toda as missões diplomáticas aqui, incluindo com Portugal e a União Europeia e ainda com outras agências como a Organização Mundial de Saúde [OMS], o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a USAid e outras", referiu.

Nas últimas semanas a Austrália doou já a Timor-Leste 'kits' de proteção pessoal para funcionários médicos, a China apoiou com equipamento para medição de temperatura e a OMS com material e equipamento, incluindo 'kits' para a realização de testes ao Covid-19 em Díli.

A Austrália está igualmente a apoiar na melhoria das condições no Laboratório Nacional, incluindo adequação técnica dos quadros e preparação em condições de biossegurança exigidas de todo o equipamento.

A Nova Zelândia e as agências da ONU têm vindo a apoiar com vários programas de disseminação de informação a vários níveis, desde as escolas ao sucos e aldeias do país.

Dezenas de 'kits' informativos em tétum sobre medidas preventivas e de higiene pessoal foram distribuídos na quinta-feira a responsáveis dos 12 municípios e da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

"Trata-se de antecipar as coisas porque no caso do Covid-19, estamos a trabalhar no princípio de que a chegada do vírus não é uma questão de 'se' vai chegar, mas de 'quando' vai chegar", frisou Babo.

"Os nossos amigos da comunidade internacional têm-se mostrado disponíveis para colaborar e estamos agora a trabalhar e a coordenar para proceder com as medidas necessárias tanto em termos preventivos como se surgirem casos", disse.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.

Timor-Leste registou até ao momento dois casos considerados suspeitos, tendo conduzido testes a quatro pessoas, todos negativos.

No caso do segundo caso suspeito foi feito um teste preliminar que deu negativo mas, estando ainda a correr o período de incubação e havendo ainda alguns sintomas, será feito um novo teste em alguns dias.

Timor-Leste é um de 77 países e territórios ainda sem casos, segundo dados da OMS.

