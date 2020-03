Ativistas da Guiné Equatorial denunciam perseguições a antigos juízes no país Um conjunto de ativistas da Guiné Equatorial defendeu que ninguém, incluindo os antigos juízes, pode ser detido arbitrariamente ou ver os seus direitos violados. internacional Lusa internacional/ativistas-da-guine-equatorial-denunciam_5e70bcff8ca77d1967993eba





Num comunicado conjunto, a EG Justice, o Centro para o Estudo e Iniciativas de Desenvolvimento (CEID) e a Comissão Equato-guineense de Juristas "apelam à comunidade nacional e internacional para defender a independência judicial, enquanto pilar vital do Estado de direito".

Na nota enviada às redações, os ativistas lembram que em 10 de fevereiro o antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juan Carlos Ondo Angue, "denunciou, de um local desconhecido onde está escondido, as tentativas das forças de segurança para o prenderem, e uma campanha crescente de assédio, no seguimento das declarações no funeral do juiz José Esono Ndongo Bindnag, em julho de 2018, sobre as suspeitas à volta da morte do magistrado enquanto estava em custódia policial".