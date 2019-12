Angola gasta 18 milhões de euros por ano com autoridades tradicionais Angola gasta anualmente 9,6 mil milhões de kwanzas (18 milhões de euros) com subsídios para 40.075 autoridades tradicionais, admitiu o governo, que está a avançar com uma nova legislação que deverá "expurgar" os sobas "fantasmas". internacional Lusa internacional/angola-gasta-18-milhoes-de-euros-por-ano-com-_5e04a1d39419111c2a6a499e





"O Estado gasta por mês cerca de 800 milhões de kwanzas (1,5 milhões de euros) só em subsídios com os sobas, autoridades tradicionais, e são valores demasiados pesados, daí a necessidade de regulamentar a atividade e depurarmos os sobas fantasmas", afirmou hoje à Lusa a diretora nacional das Comunidades e das Instituições do Poder Tradicional de Angola, Rosa Melo.

Segundo a responsável, a proposta de Lei sobre as Instituições do Poder Tradicional, que esteve pouco tempo em discussão pública, entre agosto e outubro de 2019, está já em "vias de aprovação" no conselho de ministros "com todos os contributos dados no que foi possível fazer-se a nível das províncias".