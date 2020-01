Alto do Pina desfila em Macau nas comemorações do Ano Novo chinês A Marcha do Alto do Pina participa este mês na parada de celebração do Ano Novo Chinês em Macau, agendada para 27 de janeiro e 01 de fevereiro, anunciaram hoje os Serviços de Turismo da região. internacional Lusa internacional/alto-do-pina-desfila-em-macau-nas_5e159b07fc58531c1bc430f8





Ao todo, 34 grupos de animação participam na Parada de Celebração do Ano do Rato, cujo programa inclui um cortejo de 18 carros alegóricos e o tradicional fogo-de-artifício, indicaram as autoridades, em conferência de imprensa.

Além do grupo lisboeta, que venceu no ano passado as Marchas Populares de Lisboa, estão representados, entre outros países, o Japão, a Malásia e os Estados Unidos, acrescentaram.

O primeiro dia do ano novo lunar assinala-se a 25 de janeiro, mas a parada em Macau decorre no terceiro e oitavo dia (27 de janeiro e 01 de fevereiro).

O evento está avaliado em 28,3 milhões de patacas (3,12 milhões de euros), um aumento anual de 3% que os Serviços de Turismo justificaram com a inflação e a participação de mais três grupos locais.

O diretor substituto dos Serviços de Turismo, Cheng Wai Tong, disse esperar um número de espetadores semelhante ao do ano passado: entre 80 mil a 90 mil pessoas.

FST // EJ

Lusa/Fim