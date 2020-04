Alemanha contabiliza mais de 67 mil casos diagnosticados

A Alemanha, o terceiro país com mais casos da Europa e o quinto do mundo, regista 67.366 infetados com o novo coronavirus, um crescimento de 5.453 em relação ao dia anterior.

internacional

Lusa

internacional/alemanha-contabiliza-mais-de-67-mil-casos_5e8466441a16c91991bd6acc