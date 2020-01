Agricultura na Guiné-Bissau precisa de investimento em larga escala O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu que a Guiné-Bissau precisa de investimentos em larga escala na agricultura e alertou que o atraso na aprovação do orçamento dificulta o planeamento e implementação destas melhorias. internacional Lusa internacional/agricultura-na-guine-bissau-precisa-de_5e33fbfbee210512b2c79552





"A agricultura precisa de investimento em larga escala e um ambiente empresarial que garanta retornos aos investidores na cadeia de valor, mas a falta de um orçamento atualizado prejudica o planeamento e a implementação do desenvolvimento", escrevem os economistas do BAD no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, divulgado em Abidjan.

O relatório deste ano, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro', nota que "as dificuldades empresariais na Guiné-Bissau podem minar o crescimento e enfraquecer a mobilização dos recursos domésticos".

O crescimento económico, ainda assim, deverá manter-se estável em torno dos 5%, mas o BAD alerta que os repetidos choques nos preços do caju, apelidado de 'petróleo verde' para este país, "podem desencorajar muitos pequenos produtores, reduzindo a produção nacional e afetando as exportações".

A vulnerabilidade da agricultura e do setor das pescas às mudanças climáticas é outro dos perigos apontados no documento, já que afeta diretamente a vida de 70% da população.

"A chuva irregular e as frequentes inundações nas regiões costeiras ameaçam a economia e as populações, especialmente a grande proporção de famílias pobres e vulneráveis, sem outros meios de subsistência", conclui-se na parte do documento sobre a Guiné-Bissau.

