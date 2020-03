África do Sul regista 23 novos casos em menos de dois dias

As autoridades de Saúde da África do Sul anunciaram hoje 23 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em menos de dois dias, elevando agora para 85 o total de casos positivos no país.

