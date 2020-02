Advogado de ex-governador do BNA acusa MP angolano de "só querer condenações"

O advogado de defesa do ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA) acusou hoje o Ministério Público de só estar virado para condenações e disse que as orientações do ex-presidente angolano deu ao seu constituinte não constituem um crime.

internacional

Lusa

internacional/advogado-de-ex-governador-do-bna-acusa-mp_5e4bd374f000f412c3b37fb5