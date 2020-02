Abstenção nas legislativas iranianas foi de 57,43% Mais de metade dos eleitores iranianos (57,43%) absteve-se de votar nas legislativas de sexta-feira, e na capital, Teerão, esse valor foi ainda maior, cerca de 70%, anunciou hoje o ministro iraniano do Interior. internacional Lusa internacional/abstencao-nas-legislativas-iranianas-foi-de_5e52a10b9183311287a2e602





Abdolreza Rahmaní Fazlí, que apresentou os resultados em conferência de imprensa, disse que, dos 57.918.159 eleitores inscritos, apenas 24.512.404 se deslocaram às assembleias de voto, e o seu voto traduziu-se na confirmação de uma vitória em toda a linha do bloco conservador e ultra.

O valor alcançado no escrutínio foi muito abaixo do que é habitual em eleições no Irão.

Nas anteriores legislativas, em 2016, a taxa de participação eleitoral foi de 62% e na ocasião representou a eleição maioritária de deputados ligados ao bloco reformista e moderado.

EL // MAG

Lusa/Fim