As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo atingiram os 196,7 mil ME em novembro, um recuo de 1,0% face a novembro de 2019 (198,6 mil ME) e as importações bens foram de 170,9 mil ME, um recuo de homólogo de 4,2% (178,4 mil ME).

De acordo com o gabinete estatístico europeu, a União Europeia (UE) registou um excedente de 25,3 mil milhões de euros em novembro de 2020 no comércio de bens com o resto do mundo, contra 18,0 mil milhões de euros do mesmo mês de 2019.

As exportações internacionais de bens da UE aumentaram 1,5% na variação homóloga, para os 176,6 mil ME e as importações do resto do mundo fixaram-se nos 151,3 mil ME, menos 6,2% do que em novembro de 2019.

Também em novembro e face ao mesmo mês de 2019, entre os 19 países da zona euro, as trocas comerciais recuaram 1,3% para os 165,4 mil ME e o comércio entre os 27 Estados-membros aumentou 0,6% para os 266,2 mil ME.

