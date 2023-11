O evento, que se realizou pela primeira na capital portuguesa em 2016, conta este ano com 2.600 'startups', "o maior número ds história" da Web Summit, de acordo com a organização, com 900 investidores, cerca de 2.000 media confirmados, 300 parceiros, 800 oradores, num total de 70.000 participantes, em que 42% são mulheres.

Ao todo, estarão representados 160 países.

A inteligência artificial (IA) é um dos temas em destaque no evento deste ano, que foi marcado pela demissão do cofundador Paddy Cosgrave da presidência executiva da Web Summit, na sequência de declarações que fez na rede social X (antigo Twitter) sobre o conflito que envolve Israel e o Hamas.

Em 21 de outubro, Paddy Cosgrave demitiu-se do cargo, tendo sido substituído pela antiga diretora da Wikimedia Foundation Katherine Maher.

A oitava edição da Web Summit acontece em Lisboa poucos dias depois do primeiro-ministro, António Costa, ter apresentado a demissão.

Após as duas primeiras edições na capital portuguesa, a Web Summit e o Governo anunciaram, em 2018, uma parceria de 10 anos, o que mantém a cimeira em Lisboa até 2028.

