Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,15% para 31.883,33 pontos e o Nasdaq descia 1,57% para 11.023,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,63% para 3.834,97 pontos.

Os ganhos dos grupos tecnológicos anunciados na terça-feira à noite dececionaram os investidores e hoje, no começo da sessão, as ações da Microsoft perdiam 7,87% e as da Alphabet 7,48%.

As ações da Boeing subiam 1,18% apesar de a empresa ter divulgado hoje que registou um prejuízo de 3.308 milhões de dólares no terceiro trimestre.

A Apple, que integra tal como a Boeing o índice Dow Jones, descia 1,25%, antes de apresentar os resultados trimestrais na quinta-feira.

O preço do barril de petróleo do Texas subia para 86,04 dólares e o rendimento das obrigações norte-americanas a 10 anos baixava para 4,02%.

EO // CSJ

Lusa/fim