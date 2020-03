Wall Street vive dia negativo com Dow a perder 10% e S&P500 a forçar suspensão

O índice mais emblemático da praça bolsista nova-iorquina, o Dow Jones Industrial Average, está hoje a evoluir com perdas superiores a 10%, com os investidores alarmados com as consequências do novo coronavírus e as medidas restritivas de movimentos.

economia

Lusa

economia/wall-street-vive-dia-negativo-com-dow-a_5e72708d8ca77d196799e4f7