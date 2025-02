Às 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 43.529,77 pontos e o Nasdaq avançava 0,20% para 19.562,66 pontos.

No índice Dow Jones, a Apple avançava 0,70% depois de ter anunciado que tenciona investir mais de 500 mil milhões de dólares (478 mil milhões de euros) nos Estados Unidos nos próximos quatro anos e contratar 20 mil pessoas.

Nas primeiras operações, o índice alargado S&P 500 subia 0,37% para 6.035,30 pontos.

Na última sessão, Wall Street fechou em baixa, com os investidores preocupados com os sinais de abrandamento da economia norte-americana e com as perdas das cotadas com grandes capitalizações.

No conjunto da semana, o Dow Jones baixou 2,5%, o Nasdaq 2,4% e o índice alargado S&P 500, considerado o mais representativo do mercado, recuou cerca de 1,6%.

Na sexta-feira, o mercado foi particularmente pressionado pela estimativa final da Universidade de Michigan, segundo a qual a confiança dos consumidores deteriorou-se acentuadamente em fevereiro, "em grande parte devido aos receios de aumentos iminentes dos preços" com a subida das taxas alfandegárias.

O índice que avalia essa confiança desceu para 64,7 contra 71,7 em janeiro, uma queda de 10% num mês e de quase 16% num ano.

Os grandes grupos tecnológicos também registaram perdas. A Nvidia caiu 4,05%, a Microsoft 2,83% e a Alphabet 2,71%, enquanto a Tesla, empresa de veículos elétricos liderada por Elon Musk, registou uma descida de 4,68%.

