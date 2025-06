No segundo dia da audição semestral perante a Câmara e o Senado, Powell afirmou que os consumidores provavelmente terão que arcar com parte do custo dos impostos de importação.

A maioria das autoridades da Fed apoia o corte das taxas este ano, acrescentou Powell, mas o banco central quer levar tempo para observar como a inflação muda nos próximos meses.

"Haverá alguma inflação com as tarifas a chegar", disse Powell, após questões de membros do Comité Bancário do Senado, admitindo que por agora ainda não está a acontecer, "mas ao longo dos próximos meses".

Powell observou que as taxas provavelmente custariam centenas de milhares de milhões de dólares anualmente e "parte disso recairá sobre o consumidor", sendo que estão "apenas a aguardar para ver mais dados".

Nesta audição, alguns senadores republicanos criticaram Powell por caracterizar as tarifas como um potencial impulsionador da inflação.

O senador Pete Ricketts, republicano de Nebraska, argumentou que as tarifas poderiam simplesmente atuar como um aumento pontual nos preços que não alimentaria a inflação, enquanto o senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, ecoou algumas das reclamações de Trump sobre a relutância de Powell em cortar as taxas e acusou-o de parcialidade política.

"Deve considerar se está a olhar para isto através de uma lente fiscal ou política porque simplesmente não gosta de tarifas", disse Moreno.

Powell não respondeu mas reiterou que a maioria das autoridades do banco central apoia o corte da taxa básica de juros da Fed este ano.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem dirigido inúmeras críticas a Powell desde que regressou à Casa Branca e disse hoje que tem "três ou quatro" candidatos em mente para o suceder como presidente da Fed.

"Conheço três ou quatro pessoas que vou escolher. Espero que ele saia muito em breve, porque o acho péssimo", disse Trump durante uma conferência de imprensa em Haia, onde decorre a cimeira da NATO.

O mandato do presidente da Fed termina em maio do próximo ano e a imprensa local noticia que o atual secretário do Tesouro, Scott Bessent, pode ser um dos candidatos à sucessão de Powell.

