Chishkala, aos 44 e 47 minutos, marcou os dois golos decisivos dos 'encarnados', que repetiram o feito do primeiro jogo, então no recinto 'verde e branco', nos penáltis, e derrotaram os 'leões, depois do empate 2-2 no intervalo e 4-4 no tempo regulamentar, igualando também a final 2-2.

O Sporting, que detém 19 títulos, incluindo os últimos quatro, e o Benfica, oito vezes campeão, que não conquista desde 2018/19, disputam o quinto e decisivo jogo no domingo, a partir das 19:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

