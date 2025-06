"Tenho o prazer de anunciar uma contribuição de 360 milhões de euros para a Gavi nesta cimeira. Este montante faz parte de um compromisso total da 'Equipa Europa' de dois mil milhões de euros, ou mesmo mais", disse a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, durante a reunião de alto nível em Bruxelas coorganizada com a Fundação Gates.

A responsável acrescentou que "em breve" serão assinados "novos mecanismos de garantia de volume, desenvolvidos com o Banco Europeu de Investimento e a Fundação Gates", que vão garantir "mais de 100 milhões de euros para a compra de suprimentos médicos em países em desenvolvimento".

Von der Leyen salientou que "por cada dólar investido em vacinas, obtém-se um retorno de 54 dólares norte-americanos, graças a custos de saúde mais baixos e maior produtividade".

"Isto demonstra que as vacinas não só salvam vidas, como também ajudam as nações a prosperar", afirmou a presidente da Comissão Europeia, que elogiou o trabalho da Gavi, recordando que "desde a sua criação, vacinou mais de mil milhões de crianças e ajudou a evitar mais de 18 milhões de mortes".

Nesse sentido, apelou ao "empoderamento das regiões para que fabriquem as suas próprias vacinas", especialmente em África, onde 99% das doses ainda são importadas.

"As vacinas salvaram mais vidas do que qualquer outro avanço médico na história. Mais de 150 milhões de vidas nos últimos 50 anos. Continuam a ser o nosso escudo mais poderoso contra as doenças infecciosas", destacou Von der Leyen.

O antigo primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso é o presidente da Gavi.

