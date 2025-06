"José Maria Neves espera poder visitar Moçambique no próximo ano, em data a ser acordada através dos canais diplomáticos, e assim responder ao convite já formulado", lê-se em comunicado da presidência cabo-verdiana.

O chefe de Estado de Cabo Verde desejou a Daniel Chapo "sinceras felicitações pelos progressos alcançados ao longo destas cinco décadas de país livre e independente, bem como pelos ingentes esforços em prol da unidade e do desenvolvimento".

Neves disse ainda esperar que "Moçambique continue a trilhar os caminhos da paz e da segurança, da democracia e do desenvolvimento sustentável".

Moçambique celebra hoje os 50 anos de independência, tendo a cerimónia principal, dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e com a presença de alguns chefes de Estado, incluindo o de Portugal, decorrido no histórico Estádio da Machava, onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência em 25 de junho de 1975.

