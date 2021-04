Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,03% para 33.441,93 pontos e o Nasdaq avançava 0,04% para 13.703,45 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,11% para 4.078,21 pontos.

Na reunião que terminou no dia 17 de março, o banco central norte-americano deixou as suas taxas de juro inalteradas e divulgou previsões económicas melhores do que o esperado para os Estados Unidos em 2021, assinalando uma "recuperação recente da atividade económica e do emprego".

As atas dessa reunião da Fed, que podem dar sinais quanto a futuras decisões, serão divulgadas hoje.

A bolsa nova-iorquina terminou a sessão de segunda-feira com um ligeiro recuo nos três principais índices, após os recordes registados na véspera pelo Dow Jones e pelo S&P 500.

O Dow Jones desceu 0,29%, o Nasdaq perdeu 0,05% e o S&P 500 caiu 0,10%, com a taxa de juro da dívida norte-americana a 10 anos a recuar também de 1,70% para 1,65%, valor que hoje se mantém.

EO // CSJ

Lusa/fim