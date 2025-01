Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,48% para 42.936,80 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,58% para 19.930,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,87% e estava em 5.994,09 pontos.

No Dow Jones, o principal índice da bolsa nova-iorquina, as gigantes tecnológicas Nvidia (3,38%) e Microsoft (1,44%) destacavam-se com as maiores subidas.

Fora deste índice, a US Steel subia 4,2% após ter sido anunciado que esta empresa norte-americana e a japonesa Nippon Steel recorreram à justiça para contestar a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de bloquear a aquisição da siderurgia com sede em Pittsburgh, Pensilvânia, pelo grupo nipónico.

Na sexta-feira, Wall Street encerrou em alta, pondo fim a uma série de cinco sessões negativas para o índice S&P 500.

No conjunto da semana, que foi mais curta do que o habitual devido ao feriado de Ano Novo e marcada pela volatilidade, o único índice que acumulou ganhos foi o Dow Jones, que registou uma ligeira subida semanal de 0,6%, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 recuaram 0,5%.

