Wall Street sobe com bancos e tecnológicas a impulsionarem os ganhos

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, com as empresas tecnológicas e os bancos a liderarem os ganhos.

economia

Lusa

economia/wall-street-sobe-com-bancos-e-tecnologicas-a-_5e4d582c3555ec1271480586