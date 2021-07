Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,40% para 35.065,12 pontos e o Nasdaq avançava 0,24% para 14.792,82 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,43% e estava em 4.419,91 pontos.

Os Estados Unidos registaram um crescimento económico no segundo trimestre de 6,5% em ritmo anualizado, menos do que era esperado, segundo uma primeira estimativa do Departamento do Comércio.

Apesar dos números terem ficado abaixo do esperado, o montante total do Produto Interno Bruto (PIB) ultrapassou pela primeira vez o do quatro trimestre de 2019, o último a não ser penalizado pela crise provocada pela pandemia de covid-19.

Os analistas antecipavam um crescimento a um ritmo anualizado de 8,5% entre abril e junho.

Por sua vez, o Departamento do Trabalho indicou que as inscrições para subsídio de desemprego recuaram na semana passada para 400.000, menos 24.000 do que no período anterior, um sinal da recuperação do mercado laboral.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, após a reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed).

A reação dos investidores à reunião da Fed foi ambivalente, depois de não ter sido mencionado qualquer calendário para uma redução do apoio do banco central à economia. O Dow Jones recuou 0,36%, o Nasdaq subiu 0,70% e o S&P %00 registou uma ligeira desvalorização de 0,02%.

EO (RN) // EA

Lusa/Fim