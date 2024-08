Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,44% para 39.529,47 pontos e o Nasdaq registava uma valorização mais acentuada ao avançar 1,46% para 17.026,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,84% e estava em 5.389,29 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho divulgou que os preços no produtor tiveram em julho um aumento de 2,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que representa um abrandamento significativo em relação aos 2,7% registados em junho.

Na comparação com o mês anterior, o aumento foi de 0,1%, contra 0,2% em junho na comparação com maio.

Os dados sugerem que a pressão inflacionista está a desacelerar, o que pode impulsionar um corte nas taxas de juro da Reserva Federal (Fed) em setembro. As atenções estão agora focadas no índice de preços no consumidor que será publicado na quarta-feira.

"Estes dados não vão pôr em causa o desejo do comité de política monetária da Fed de reduzir as taxas em setembro", comentou Carl Weinberg, economista-chefe da Oxford Economics, citado pela AFP, acrescentando, no entanto, que também "não pedem uma descida urgente das taxas ou grandes cortes".

A próxima reunião de política monetária da Fed está prevista para 18 de setembro, mas entretanto o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, vai participar na conferência anual de bancos centrais em Jackson Hole (Wyoming).

No mercado obrigacionista, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos recuava para 3,86%, contra 3,90% na véspera.

A nível das ações, as da Starbucks registavam uma subida de 22%, depois de ter sido anunciada uma mudança na liderança da empresa.

No índice Nasdaq, as grandes tecnológicas como Nvidia (+3,87%), Apple (+1,31%) ou Tesla (+2,74%) lideravam os ganhos.

EO // EA

Lusa/fim