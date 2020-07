Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,17% para 26.888,58 pontos e o Nasdaq somava 0,49% para 10.731,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma valorização de 0,20% e estava em 3.263,62 pontos.

Os Estados Unidos ordenaram o encerramento do consulado da China em Houston (Texas), uma situação que foi duramente criticada por Pequim, que ameaçou retaliar.

"A China condena veementemente esta ação ultrajante e injustificada", disse o porta-voz da diplomacia chinesa Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

Wang considerou a decisão norte-americana uma "provocação" que "viola o direito internacional e os acordos consulares entre os dois países" e advertiu que vai haver "retaliação".

Na terça-feira, Wall Street encerrou sem uma tendência definida, com os investidores atentos à divulgação de resultados trimestrais de empresas. O Dow Jones subiu 0,60%, mas o Nasdaq perdeu 0,81%.

Já após o encerramento da bolsa, a United Airlines anunciou que, entre abril e junho, perdeu mais de 1,6 mil milhões de dólares e viu a faturação cair 87% devido à pandemia de covid-19, no que considerou o pior trimestre da sua história.

As perdas apresentadas pela terceira transportadora aérea dos Estados Unidos, sediada em Atlanta, comparam com os lucros de 1,5 mil milhões obtidos no mesmo período do ano passado, o mesmo valor da faturação agora registada.

Desde o início do ano, a empresa já perdeu 62% do valor bolsista.

EO (JPI/RN) // EA

Lusa/Fim