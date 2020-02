Wall Street segue sem tendência definida no início da sessão A bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem uma tendência definida, depois de anunciada uma subida das vendas a retalho nos Estados Unidos em janeiro, embora os números do mês anterior tenham sido revistos em baixa. economia Lusa economia/wall-street-segue-sem-tendencia-definida-no_5e46bd45979f2f128de4a6ed





Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,01% para 29.419,62 pontos, mas o Nasdaq subia 0,13% para 9.724,24 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,18% e estava em 3.379,95 pontos.

Segundo dados do Departamento do Comércio, as vendas a retalho aumentaram 0,3% em janeiro em relação ao mês anterior. As vendas relativas a dezembro foram, no entanto, ligeiramente revistas em baixa (+0,2% em vez de +0,3%).

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, após uma subida acentuada do número de casos de infetados com o novo coronavírus, o que suscitou preocupação entre os investidores. O Dow Jones perdeu 0,43% e o Nasdaq cedeu 0,14%.

EO // CSJ

Lusa/fim